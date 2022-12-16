У Зеленского ответили на предложения Киссинджера

Ранее Киссинджер предложил начать консультации о мире, базируясь на том, что судьбу Крыма и Донбасса решат либо переговоры, либо референдум. Также, по мнению Киссинджера, России нужна своя роль в послевоенной системе безопасности, нельзя допустить ее развала.

В Офисе президента Украины ответили на новые предложения бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о переговорах с Россией.

На эти заявления Киссинджера ответил Михаил Подоляк.

"Рецепт, к которому призывает экс-госсекретарь, но боится произнести вслух, прост: умиротворить агрессора путем принесения в жертву части территории Украины с получением гарантий о ненападении на другие государства Восточной Европы", - заявил Подоляк.

По мнению Подоляка, "это станет победой Путина".

Единственный путь к окончанию войны , это "освобождение Украиной своих территорий, открытый судебный процесс над российскими военными преступниками и обязательства России к многолетней выплате репараций", считает Подоляк.

"К счастью, с каждым днем это все больше понимают в западных столицах с обеих сторон океана: мы слышим это от Столтенберга и Борреля, Штайнмайера и госсекретаря Блинкена", - заявил советник главы Офиса президента Украины.