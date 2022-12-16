Начальник Генштаба устроил внезапную проверку боеготовности в азербайджанской армии фото
Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил бригады коммандос и другие воинские части в целях внезапной проверки боеготовности подразделений.
В Минобороны сообщили, что Керим Велиев проверил совершенствование практических навыков командиров в принятии решений и применении сил, боевую готовность подразделений, организацию и несение боевого дежурства.
Начальник Генштаба поручил в процессе повышения уровня боевой подготовки уделить основное внимание планомерному и систематическому проведению занятий и учений, обеспечению боевой слаженности органов управления, объединений и соединений, индивидуальной подготовке военнослужащих, точности и своевременности выполнения задач боевыми составами.
Говоря о повышении интенсивности и качестве учений и занятий, Керим Велиев дал указание проводить их в обстановке, соответствующей условиям реального боя, с учетом опыта, обретенного в ходе Отечественной войны, а также последних операций, особенно боестолкновений, произошедших в сентябре нынешнего года.