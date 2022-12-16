Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о зеленой энергии фото
В Бухаресте правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписано «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».
Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В церемонии подписания приняли участие президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.