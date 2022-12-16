Ильхам Алиев о газовом соглашении между Азербайджаном и Румынией

Накануне Госнефтекомпания Азербайджана – SOCAR и «Ромгаз» (крупнейший производитель природного газа в Румынии – ред.) подписали соглашение о поставке газа из Азербайджана в Румынию начиная с 1 января 2023 года. Таким образом, Азербайджан расширяет географию поставок своего газа на европейский рынок, заявил президент Ильхам Алиев на пленарном заседании в Бухаресте в связи с церемонией подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».

Отметив, что это выгодно обеим сторонам, глава азербайджанского государства сказал: «Это беспроигрышная ситуация, поскольку Европа нуждается в укреплении своей энергетической безопасности, а Азербайджан – в надежном рынке сбыта огромного объема своих энергоресурсов».