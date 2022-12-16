Россия сменила место запуска иранских дронов-камикадзе британская разведка
Разведка Минобороны Великобритании, проанализировав российские удары по инфраструктуре Украины в последние дни, отмечает, что, помимо ракет, российские войска «почти наверняка» запускали и иранские беспилотники-камикадзе.
Местом запуска в сводке британской разведки называется территория Краснодарского края, хотя раньше это был Крым.
«Изменение места запуска, вероятно, связано с озабоченностью российского командования по поводу уязвимости Крыма», - отмечает разведка.
Кроме того, новое место более удобно с точки зрения пополнения запасов оружия.