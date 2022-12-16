Минкультуры и ГЭЦ подписали меморандум о взаимопонимании

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Одним из направлений реформ, проводимых в системе Министерства культуры, является набор педагогов в подведомственные детские музыкальные и художественные школы и центры, в том числе школы мугама и ашуга, а также назначение директоров и заместителей директора по конкурсу. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в haqqin.az из пресс-службы Минкультуры Азербайджана, цель в том, чтобы обеспечить прозрачность в указанной области и объективно оценить знания и навыки персонала в различных направлениях. Организация обучения в детских художественных и музыкальных школах – один из главных вопросов, лежащих в основе развития азербайджанской культуры. То есть качественное образование в этой области является основным критерием. Министерство культуры придает большое значение применению самых передовых методов и средств передачи музыки и культуры Азербайджана будущим поколениям. Именно поэтому реформы начинаются с детских музыкальных и художественных школ. Вовлечение в процесс профессиональных кадров является основным условием совершенствования системы обучения.

Для реализации этих реформ начато успешное сотрудничество с Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ). Экзамен по набору учителей, проведенный министерством в августе этого года совместно с ГЭЦ, яркое тому подтверждение. В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя учреждениями в эти дни были предприняты реальные шаги. Так, 13 декабря был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и Государственным экзаменационным центром. По этому поводу министр культуры Анар Каримов, председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде, замминистра культуры Севда Мамедалиева, зампредседателя Совета директоров ГЭЦ Бахрам Халилов, а также руководители соответствующих структурных подразделений министерства и центра приняли участие в совещании, состоявшемся в Минкультуры. Вначале представители министерства ознакомились с созданным в ГЭЦ музеем, отражающим историю национальной системы оценивания в Азербайджане, а также с электронной картой Азербайджана, которая содержит статистическую информацию о вступительных экзаменах по стране. На встрече было отмечено, что углубление сотрудничества между Минкультуры и ГЭЦ внесет важный вклад в проводимые министерством реформы. В этой связи было подчеркнуто, что меморандум имеет большое значение. Участники встречи также указали, что процесс приема на работу не только в музыкальные школы, но и в другие подведомственные Минкультуры ведомства будет проводиться совместно с ГЭЦ. После между двумя учреждениями был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ подписали министр Анар Каримов и председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

Цель меморандума – обеспечить прозрачность тестовых экзаменов при приеме на работу педагогов и директоров в детские музыкальные и художественные школы и центры, в том числе школы мугама и ашуга, а также применить успешный международный опыт в этой области в соответствии с законодательством страны и сформировать профессиональную кадровую базу. В документе оба учреждения обсудили правила проведения экзамена и условия конкурса, подготовили соответствующие предложения, а также провели обучение привлеченных ГЭЦ экспертов.