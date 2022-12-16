Отдел информации 15:15

Нарастающая урбанизация в мире обусловила благодаря применению цифровых технологий переход к концепции «умных городов». Уже сейчас многие развитые страны широко применяют её в управлении и развитии мегаполисов. Азербайджан, который также заложил основу для перехода к этой концепции, значительно облегчающей жизнь человека, одновременно стимулирует экономическое развитие и создает возможности для возникновения новых, инновационных направлений бизнеса. В феврале 2021 года президент Ильхам Алиев подписал указ о разработке концепций «Умный город» и «Умное село». Согласно указу президента, рабочая группа по созданию концепции уже приступила к реализации проекта.

В документе подчеркивается, что, использование современных телекоммуникаций, сенсоров, «Больших данных» (Big Data) и других цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта, а также инноваций и знаний повышает продуктивность социально-экономических отношений и создает новые возможности для получения доходов в общей стоимостной цепочке экономического производства. Формирование, сбор, хранение и обработка цифровых данных с использованием упомянутых технологий в интегрированной друг с другом форме, а также повышение качества принятия решений и управления на основе аналитических исследований, открывают широкие возможности для оказания эффективных и качественных услуг. Которые, в свою очередь, станут в населенных пунктах страны основой для перехода на очередном этапе развития к функциональным, широкомасштабным услугам «Умный город» и «Умное село». Примерно в то же время, выступая на организованной в Баку международной конференции «Умные села: инновационный подход к развитию сельских территорий», министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сообщил, что, согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, первоначальный вариант концепции, основанный на опыте Сингапура и Дубая, уже подготовлен. «В этой связи ряд компаний внесли Азербайджану свои предложения, - отметил министр. – Но поскольку они не в полной мере отражали реалии нашей страны, нами на основе опыта разных стран была подготовлена собственная концепция».

Поскольку этот документ еще не обнародован, соответственно, нет информации о том, какие именно мероприятия планируются. Однако сайт haqqin.az, периодически публикующий исследования и мнения экспертов о технологиях создания «цифровых двойников», как базового элемента концепции «умных городов» и «умных деревень», обратился к азербайджанскому бизнесмену Эльшану Мусаеву, эксперту по 3D мобильной картографии и инновациям компании EKM Global Consulting GmbH, зарегистрированной в Баден-Бадене, Германия, с просьбой прокомментировать идею широкого применения этих технологий в Азербайджане. В частности, нас интересовало, можно ли считать удовлетворительной работу, проделанную в течение года по заданию президента Азербайджана? Какие шаги было бы целесообразно предпринять в этом направлении в наступающем году? Какие проекты планирует компания EKM Global Consulting, которая впервые в Азербайджане разработала совместно с ОАО «Азеришыг» мобильную 3D-карту электросетевой инфраструктуры?

- Прежде всего хотел бы поблагодарить редакцию haqqin.az за то, что вы в очередной раз коснулись важной темы создания технологий цифровых двойников, являющихся базовым элементом перехода Азербайджана к «умным городам» и «умным деревням», - отметил Эльшан Мусаев. – Хочу отметить, что длившееся в течение года сотрудничество моей компании с информационно-аналитическим сайтом haqqin.az было весьма успешным и, к сожалению, подходит к концу. В рамках этого сотрудничества на вашем сайте были опубликованы несколько отчетов и интервью о деятельности EKM Global Consulting GmbH, а также о наших проектах, реализованных в Азербайджане. Возьму на себя смелось утверждать, что они были с интересом восприняты в экспертных кругах. Кроме того, сотрудник haqqin.az, Фархад Мамедов, стал одним из победителей конкурса статей, организованного нами совместно со швейцарской компанией Leica Geosystems, и посетил швейцарский город Хербург, где ознакомления с её деятельностью. Haqqin.az подготовил статью в понятном широкому кругу читателей стиле об используемых компанией технологиях и оборудовании, которые позволяют получать высокоточные геопространственные данные, а также, используя это оборудование, создавать «цифровые двойники». Что касается шагов, предпринятых по переходу Азербайджана в течение года на концепцию «Умных городов» и «Умных деревень», то могу сказать, что группа, созданная по поручению президента, достигла конкретных результатов. Недавно я узнал из СМИ, что концепция уже разработана и представлена в виде предварительного варианта. Правда, я не знаю её деталей, но уверен, что в соответствующих государственных структурах, представленных в рабочей группе, достаточно людей, увлеченных идеей технологического развития и дальнейшей модернизации Азербайджана. Поэтому уверен, что концепция, разработанная на основе указа президента Азербайджана, станет важным документом, который заложит основу для технологического перехода к «умным городам» и «умным деревням».