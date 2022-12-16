Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:21

«Реализация совместного с Россией проекта по строительству железнодорожного участка Решт – Астара может занять более трех лет». Такую оценку высказал заместитель министра промышленности, рудников и торговли, глава Организации развития торговли Ирана Али Реза Пейманпак на заседании Международного форума Transtec в Санкт-Петербурге. Напомним, 170-километровый отрезок Решт – Астара является последним сегментом, необходимым для запуска железнодорожной линии международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», строительство которого Иран под разными предлогами откладывает из года в год.

Вот и в Санкт-Петербурге Али Реза Пейманпак как-то вскользь дал понять, что в течение ближайших трех лет этот проект, возможно, не завершится, призвав российских партнеров перейти к практическим шагам, «направленным на нивелирование санкций в отношении сферы логистики и грузоперевозок». Но лукавствует иранский замминистра! Поскольку его заявлению предшествовал визит в Армению главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана, который прямо заявил, что наиболее важным для Еревана и Тегерана является формирование трехсторонней транспортно-логистической платформы Иран – Армения – Индия. Что же касается другого транспортного коридора - «Персидский залив – Черное море», то эта тема была одним из основных направлений диалога главы МИД Ирана с его армянским коллегой Арменом Мирзояном. «Учитывая важную роль Индии в этом вопросе, мы с уважаемым коллегой Мирзояном были едины во мнении, что трехсторонняя платформа Иран – Армения – Индия позволит реализовать наши планы, - подчеркнул Абдоллахиан. – Армения для Ирана — одна из ведущих транзитных стран, а Сюникская область (через которую должен быть проложен Зангезурский коридор – ред.) – важнейший участок транспортного коридора «Север – Юг». Поэтому Иран приложит максимум усилий для того, чтобы транзит, грузоперевозки и пассажироперевозки развивались именно по этому пути».

Понятно, что Арарат Мирзоян, которого, безусловно, не мог не порадовать откровенно антиазербайджанский настрой иранского коллеги, подтвердил важность формирования транспортной платформы Армения – Иран – Индия. «Армения могла бы реализовать свои цели относительно этой транспортной платформы и сыграть тем самым еще более важную роль в её строительстве, - отметил Мирзоян. – Я рад констатировать также, что обсуждение темы коридора «Персидский залив – Черное море» стало одной из наиболее важных тем армяно-иранской повестки». Возвращаясь к теме визита главы МИД Исламской Республики в Ереван, нельзя не отметить, что глава иранской дипломатии умудрился в одном заявлении коснуться сразу двух важных проблем, направленных против Азербайджана. Во-первых, Абдоллахиан открыто продемонстрировал иранские приоритеты маршрута «Север – Юг». А, во-вторых, вновь подчеркнул позицию Тегерана, для которого идея любого транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с Турцией, абсолютно неприемлема. Хотя, если, что называется, копнуть глубже, то Тегерану столь явная демонстрация всесторонней поддержки Армении не очень-то и нужна.

Дело в том, что иранцы уже два десятка лет тянут со строительством железной дороги на своем участке МТК «Север – Юг» по маршруту Иран – Азербайджан – Россия. И без малого два десятка лет ведут переговоры с Ереваном по поводу такого же коридора, но только через Армению. И если в первом варианте им осталось лишь проложить последний сегмент на отрезке Решт – Астара, то по второму дальше переговоров дела не продвигаются вообще – здесь нет не только железной, но и автомобильной дороги. Кроме того, для строительства отрезка Решт – Астара, оцениваемого примерно в один миллиард долларов, Азербайджан уже давно дал согласие выделить в качестве льготного кредита 500 миллионов долларов. Да и российская сторона также обещает Тегерану финансовую поддержку. В то время как на армянский вариант МТК «Север – Юг», чья проектная стоимость намного выше, даже несмотря на многолетние поиски двумя странами спонсоров, денег никто не выделяет. Что закономерно, если подходить к этому проекту с экономической, а не политической точки зрения. Армянский маршрут МТК «Север – Юг» предельно сложен, поскольку должен пролечь через нескончаемые горы и овраги и потребует строительства многочисленных мостов, туннелей и прочих дорогостоящих конструкций. Да и кому, собственно, захочется инвестировать миллиарды долларов в эту авантюрную, откровенно политическую «контридею», если буквально в сотне километров, из Баку, уже проложен современный железнодорожный маршрут и до Черного моря, и до Средиземного моря, и даже до Европы. Причем после введения антироссийских санкций актуальность этого маршрута возросла настолько, что сегодня в Баку, Тбилиси и Анкаре выстраиваются очереди грузоперевозчиков, просчитавших очевидные преимущества Срединного коридора МТК «Восток – Запад».