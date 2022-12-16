Сепаратисты не успокаиваются и продолжают провокации в Карабахе
Незаконные армянские вооруженные формирования продолжают устраивать провокации на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.
Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, в 09:05 17 декабря члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Нагдалы Лачинского района.
Кроме того, 16 декабря подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района.
Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры, отметили в военном ведомстве Азербайджана.