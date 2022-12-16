Ильхам Алиев: Начинаем строительство еще одного энергомоста из Азербайджана в Европу

«Сегодня мы начинаем строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу». Об этом заявил президент Ильхам Алиев 17 декабря в Бухаресте на пленарном заседании в связи с церемонией подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии».

«Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном зеленой энергии. Потенциал возобновляемой энергии Азербайджана составляет более 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт морской ветроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря», - отметил глава азербайджанского государства.

Ильхам Алиев также указал на необходимость плодотворно трудиться для достижения поставленных целей: «Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния должны работать как единая команда в условиях тесного сотрудничества и координации с Европейским Союзом».