Украина получила гумпомощь из Азербайджана

В Украину прибыл караван гуманитарной помощи из Азербайджана, состоящий из основного электрооборудования, сообщили местные СМИ.

17 декабря в Черновцах, пограничном с Румынией городе Украины, состоялась церемония передачи каравана гуманитарной помощи. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, руководитель Центра гуманитарной помощи при Министерстве энергетики Украины Петр Люцив, представители СМИ.

Сабир Рзаев отметил, что гумпомощь на общую сумму около 1 млн 422 тыс. манатов включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. В ближайшие дни планируется отправка второй партии гуманитарного груза.