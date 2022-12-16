Новая автоколонна российских миротворцев проехала по Лачинской дороге видео
Автомобили российских миротворцев беспрепятственно передвигаются по участку дороги Лачин – Шуша, где проходит мирная акция.
Так, были созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам, в направлении из Шуши в Лачин. Что еще раз свидетельствует, что акция никак не препятствует движению автомобилей гуманитарного назначения.
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