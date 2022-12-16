Глава ЦРУ: у Путина много проблем из-за войны

Война, которую начал президент РФ Владимир Путин против Украины, со стратегической точки зрения неудачная для России, но пока что не угрожает его власти, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью PBS.

«Я ни на мгновение не недооцениваю бремя, вызовы, которые эта война ставит перед украинцами в первую очередь и перед всеми нами, кто поддерживает Украину. Но со стратегической точки зрения, я думаю, во многих отношениях путинская война до сих пор была неудачной для России. Российская армия показала себя плохо и понесла огромные потери. Российская экономика понесла долгосрочный ущерб. Большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, потеряна», - считает Бернс.

По его словам, репутация России сильно подорвана, а ее слабости обнажились. Российское население, по мнению директора ЦРУ, все больше беспокоится из-за цены войны. Бернс напомнил, что после объявления в России частичной мобилизации из страны бежало больше россиян призывного возраста, чем Путин смог собрать и отправить на фронт.

«Поэтому у него тоже много проблем», - заявил Бернс.