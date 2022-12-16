Путин берет руководство войной в Украине в свои руки?

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что «глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими».

Российские государственные информагентства сообщили о том, что президент РФ Владимир Путин весь вчерашний день провел в объединенном штабе родов войск, задействованных в «спецоперации» в Украине.

В день встречи Путина в штабе российская армия нанесла очередной – девятый – массированный удар по инфраструктуре Украины.

Российское издание «Агентство» пишет, что «это первое известное посещение Путиным объединенного штаба войск с начала войны. До этого президент не демонстрировал публично, что сильно вовлечен в руководство военной операцией».

Издание также отмечает, что на фото и видео рядом с Путиным был глава Генштаба Валерий Герасимов. Недавно в телеграм-каналах появились слухи о его отставке. Появление Герасимова рядом с Путиным можно считать опровержением этих слухов.

«Агентство» отмечает и то, что Путин продемонстрировал свое большое вовлечение в военные действия в Украине на фоне недавнего заявления главы Генштаба ВСУ Валерия Залужного о готовящемся новом наступлении российских войск.