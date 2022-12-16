«Научись оказывать первую помощь»: Минздрав провел тренинг в торговом центре в Баку
В торговом центре Dəniz Mall проведен тренинг на тему «Правила оказания первой медицинской помощи», организованный Министерством здравоохранения и Бакинским медицинским колледжем №1.
В информационно-просветительском мероприятии с участием представителей Азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения студенты Медицинского колледжа продемонстрировали методы оказания первой доврачебной помощи при асфиксии, эпилептическом приступе и клинической смерти. Помимо этого, на манекен-тренажерах были продемонстрированы практические навыки оказания первой помощи лицам, пострадавшим при ДТП (закрытый массаж сердца и искусственное дыхание). В рамках акции всем желающим посетителям проводили измерение артериального давления и определяли сатурацию крови.
Просветительское мероприятие вызвало большой интерес у граждан.
Затем с участием студентов колледжа и волонтеров состоялся флешмоб «Научись оказывать первую помощь, спаси жизнь!».
Отметим, что просветительское мероприятие в Dəniz Mall продолжится два дня. Помимо этого, в будущем планируется его организовать и в других крупных центрах Баку.