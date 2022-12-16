Ульвия Худиева, собкор; фото авт. 17:12

Ускорены работы по сносу домов в бакинском квартале, известном как «Папанин», построенном в 50-х годах ХХ века. Квартал этот в основном состоит из ветхих строений, тесно прилегающих друг к другу. На данный момент с улиц Джалила Мамедгулузаде, братьев Новрузовых и Юсифа Везира Чеменземинли уже переселены жильцы более двухсот домов и квартир. Тем же, кто здесь по-прежнему живет, откровенно говоря, не повезло. Корреспондент haqqin.az посетил квартал «Папанин» и пообщался с местными жителями.

Выяснилось, что большинство из них согласились получить квартиры в домах, которые будут построены на месте снесенного жилья. Кого-то устроила денежная компенсация, на которую можно подыскать подходящее новое жилье. Но немало и тех, кого не устроило вообще ничего. Один из старожилов «Папанина» Али Гусейнов заявил, что жилье или денежную компенсацию строительная компания предлагает, учитывая площадь только жилых квартир, а не домов. То есть учитывать площадь дворов и подсобных помещений строители отказываются. «Общая площадь моего дома составляет более 90 квадратных метров, - рассказывает Али Гусейнов. – Я построил кухню и туалет во дворе. Но это в расчет не берется. Площадь большинства домов в нашем квартале составляет от 45 до 60 квадратных метров. Причем нередко в таких домах живут до десяти человек. За ту компенсацию, которую предлагают, купить поблизости сносное по квадратуре и удобствам жилье просто нереально».

Другой местный житель хочет в порядке компенсации, чтобы стройкомпания сразу же приобрела для него жилье поблизости. «Строительство еще даже не началось, - говорит он. – А мне уже 64 года, снимать чужой угол в таком возрасте я не намерен. Пусть купят мне дом, совпадающий по площади со старым, тогда и перееду». Суммы предлагаемых жильцам компенсаций разнятся. Кто-то договорился на 1 500 манатов за квадратный метр, а кто-то – даже на 1 800. Строительная компания готова также на время строительства дома оплачивать съемное жилье в пределах 500 манатов в месяц. Но есть и те, кто с восторгом наблюдает, как сносятся ветхие дома «Папанина». Например, Зивяр Агаева признается, что ждала этого момента долгие двадцать лет.