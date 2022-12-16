Завершился визит Ильхама Алиева в Румынию
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Румынию.
Отметим, что сегодня в Бухаресте состоялось пленарное заседание в связи с церемонией подписания «Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии». Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.