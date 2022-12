ЕС предупреждает Маска и грозит ввести санкции

«Новости о произвольной приостановке работы журналистов в Твиттере вызывают тревогу. Закон ЕС о цифровых услугах требует уважения свободы СМИ и основных прав. Это подкрепляется нашим Законом о свободе СМИ. Илон Маск должен об этом знать. Есть красные линии. И санкции [последуют] скоро», - написала в Твиттере Еврокомиссар Вера Юрова.

Ранее Twitter заблокировал репортеров из ведущих американских СМИ. Среди них CNN, The Washington Post, The New York Times и Mashable.

После угроз со стороны еврокомиссара Маск разблокировал аккаунты журналистов. «Народ высказался. Блокировка учетных записей, которые раскрывают мое местоположение, теперь снята», - написал он в субботу, 17 декабря, ссылаясь на свой опрос, запущенный за день до этого.

Журналистов заблокировали на следующий день после того, как Маск объявил новые правила соцсети, писал Washington Post. В Twitter запретили публиковать информацию о местонахождении пользователей в режиме онлайн.