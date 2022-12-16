Япония наращивает военную мощь: оборонный бюджет станет третьим в мире

Реализация пятилетнего плана, по оценкам, выведет Страну восходящего солнца на третье место по военным расходам после США и Китая.

Япония обнародовала самый масштабный со времен Второй мировой войны план наращивания военного потенциала стоимостью 320 миллиардов долларов, который предусматривает закупку ракет, способных нанести удар по территории Китая, и подготовку страны к длительному военному конфликту, пишет «Голос Америки».

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония и ее народ переживают «переломный момент в истории», и что наращивание военной мощи – это его ответ «на различные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся».

Правительство Кисиды опасается, что Россия создала прецедент, который побудит Китай напасть на Тайвань, что может угрожать близлежащим японским островам, нарушить поставки полупроводников и создать серьезные проблемы для морских путей, по которым поставляется нефть с Ближнего Востока.

Власти Японии сообщили, что также будут накапливать оборудование и боеприпасы, расширять транспортные возможности и развивать потенциал для ведения боевых действий в киберпространстве.

«Российское вторжение в Украину является серьезным нарушением законов, запрещающих применение силы, и оно пошатнуло основания международного порядка», – говорится в стратегическом документе.

Другой стратегический документ в области национальной безопасности, указывающий на Китай, Россию и Северную Корею, обещает тесное сотрудничество с США и другими странами-единомышленниками для сдерживания угроз установленному международному порядку.

План премьер-министра Японии Кисиды предусматривает увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП в течение пяти лет, что означает отмену самоограничения в 1%, действующего с 1976 года.