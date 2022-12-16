«Путин, закончи эту войну»: Шольц призвал к переговорам и прекращению войны

Для завершения российской войны против Украины нужно говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью Süddeutsche Zeitung озвучил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц считает, что несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем. Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может" и вывести войска.

"Путин должен прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только следующим: Путин, закончи эту войну", - заявил Шольц.

Он отметил, что цель состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность, а для этого необходимо "говорить". Будет это сделано по телефону, по видеосвязи или за длинным столом, еще предстоит выяснить, добавил Шольц.