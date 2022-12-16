В церемонии приняли участие заместитель главы исполнительной власти Сабунчинского района Рена Фараджова, начальник Управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов, олимпийские чемпионы Людмила Шубина и Земфира Мефтахетдинова, Национальный герой Азербайджана Фахраддин Джабраилов, советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натик Багиров, генеральный секретарь Федерации Рашад Расуллу и другие представители общественности, известные спортсмены и местные жители.

Руководитель BEN CÜDO Этибар Багиров отметил, что клуб открыт с целью популяризации дзюдо среди молодежи и юношей, повышения интереса к этому виду спорта. Зал снабжен современным оборудованием, и есть все условия для тренировок.

Общая площадь зала – 200 квадратных метров. Татами для зала обеспечены Федерацией дзюдо Азербайджана. В клубе смогут заниматься до 400 человек. Дети шехидов, ветераны и дети из малообеспеченных семей смогут заниматься в клубе бесплатно.

Адрес: Баку, поселок Бильгя, улица Азербайджанской женщины, 472.

Контактные номера:

+994 50 676 50 00; +994 70 980 12 02.