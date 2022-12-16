В Украине допускают: Россия попытается атаковать со стороны Беларуси

Вооруженные силы Украины допускают, что Россия снова попытается атаковать Украину со стороны Беларуси в годовщину начала войны. Об этом командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор украинской армии Андрей Ковальчук заявил Sky News, отвечая на вопрос, может ли Россия повторить попытку вторжения с какого-либо направления спустя год после начала полномасштабной войны.

«Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы готовимся к этому. Мы живем с мыслью, что они снова нападут. Это наша задача», — сказал Ковальчук.

Он не исключил возможности повторного вторжения российских войск через Беларусь: «Мы рассматриваем возможность наступления из Беларуси в конце февраля, может быть, позже. …Мы готовимся к этому. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства».