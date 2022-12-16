В Баку спасатели МЧС предотвратили самоубийство

Сотрудники Службы спасения особого риска МЧС провели спасательную операцию. Об этом говорится в информации министерства.

Сообщается, что в полдень на улице А.Ахмедова в Ясамальском районе Баку женщина взобралась на подоконник окна на шестом этаже 16-этажного жилого дома, намереваясь покончить жизнь самоубийством. Увидев это, соседи сообщили на горячую линию 112 ведомства. На место происшествия прибыли спасатели.

Они провели с гражданкой психологическую беседу и приняли необходимые меры безопасности, развернув во дворе дома спасательную подушку. Однако уговоры не дали результатов, потому спасатели, используя специальное альпинистское оборудование, незаметно для женщины спустились с балкона девятого этажа на другой стороне здания на балкон, расположенный на шестом этаже, вошли в квартиру и предотвратили суицид.