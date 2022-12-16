Посол Украины благодарит Азербайджан

Первая партия промышленных трансформаторов и электрогенераторов из Азербайджана уже достигла Украины и направлена в районы, наиболее пострадавшие от российских авиаударов. Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Посол отметил, что эта помощь сейчас чрезвычайно важна, поскольку гражданское население Украины и важные объекты инфраструктуры постоянно подвергаются обстрелам. "Выражаем искреннюю благодарность руководству и народу дружественного Азербайджана за поддержку и помощь. Да здравствует Украина! Да здравствует Азербайджан!",- говорится в публикации.

Ранее в субботу, 17 декабря, сообщалось, что часть очередной гуманитарной помощи, направленной Азербайджаном, достигла Украины.