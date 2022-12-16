Инара Рафикгызы, судебный репортер 19:28

Как уже сообщалось, Мовлам Шихалиев, экс-генерал и бывший начальник Главного следственного управления ныне упраздненного Министерства национальной безопасности, а также арестованные сотрудники этого управления Вусал Алекперов, Ясин Мамедов и Сахиб Алекперов подали судебный иск с требованием вернуть им арестованное имущество. В настоящее время дела бывших высокопоставленных офицеров рассматриваются на слушаниях в Бакинском апелляционном суде, которые проходят в крайне напряженной, гнетущей атмосфере. И если потерпевшие требуют не возвращать бывшим сотрудникам Министерства национальной безопасности изъятое у них имущество, представитель Генеральной прокуратуры настаивает на конфискации у обвиняемых оставшегося имущества.

На судебном заседании, состоявшемся 12 декабря, Джейхун Юсифов, адвокат Мовлама Шихалиева, выразил несогласие с порядком, установленным Генпрокуратурой по рассматриваемому делу. По словам адвоката, арестованное имущество Шихалиева и его родственников принадлежало этой семье «веками». В ответ один из потерпевших, Гусейн Сафаров, обратился к судье с просьбой отвести ходатайство адвокатов Мовлама Шихалиева. «У меня на руках документы, подтверждающие, что Шихалиеву принадлежат около тридцати домов и дач, - заявил Сафаров. - Я сделал запрос и получил эти документы. Шихалиев лжет и к тому же клевещет на нас». Позже было заслушано ходатайство подсудимого Ясина Мамедова, обратившегося к суду с просьбой отпустить его под домашний арест. Экс-следователь МНБ обосновывал свою просьбу наличием несовершеннолетних детей, а также психическим расстройством, которым он страдает после ареста. Реагируя на ходатайство Ясина Мамедова, один из потерпевших, Заур Алиев, не без иронии спросил у подсудимого: «А когда ты без всякой причины арестовывал людей и держал их за решеткой, наличие несовершеннолетних детей тебе не мешало? Постыдись!». «Когда эти люди были на свободе, - сказал потерпевший Гусейн Сафаров, указывая на Вусала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова, - они говорили нам: «Мовлам Шихалиев приказал вам молчать и пообещал, что лично вернет деньги всем пострадавшим. Их обманул Мовлам Шихалиев, а они, в свою очередь, обманули нас. Тогда я поверил их словам. Но больше ничего утаивать не буду и расскажу на суде все, как было».

О переводе под домашний арест ходатайствовал и подсудимый Сахиб Алекперов, на попечении которого, по его словам, находится малолетний ребенок. Кроме того, бывший следователь призвал суд учесть его лояльность и добровольное сотрудничество со следствием. По словам Алекперова, у него была возможность уклониться от следственных действий и скрыться в Украине. «Даже если меня посадят на восемь, десять лет или подвесят вниз головой, я все равно не покину свою страну, я счастлив оставаться в Азербайджане», - не без пафоса воскликнул обвиняемый. Следует отметить, что все потерпевшие, проходящие по данному делу, выступили категорически против перевода подсудимых под домашний арест. Джейхун Сеидов, адвокат одного из потерпевших, сообщил, что в результате преступлений Сахиба Алекперова его подзащитному пришлось уехать из страны. «Вы фактически выселили из Азербайджана две семьи, - воскликнул адвокат, обращаясь к подсудимым. - Вы разорили их, уничтожили их имущество, пустили по миру... По крайней мере, ущерб должен быть возмещен».