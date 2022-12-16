Пятый за неделю: в России снова крупный пожар
В России снова произошло чрезвычайное происшествие. Во Владивостоке загорелся склад кондитерской фабрики «Яшкино», площадь пожара составила 2 000 квадратных метров, сообщали российские СМИ.
В горящем складе обрушилась кровля, информация о пострадавших не поступала.
Это уже пятый за неделю крупный пожар в России. 15 декабря взрыв произошел на НПЗ, входящем в «Роснефть» Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Два человека погибли, еще пять пострадали. 13 декабря загорелось здание машиностроительного завода «Звезда» в Петербурге. За день до этого произошло еще два крупных пожара. За последние месяцы в России пожары на складах, заводах, ТЦ практически стали регулярными.