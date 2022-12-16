У жителей украинского села из колодца вместо воды потекла нефть

В селе Качановка Ахтырского района Сумской области Украины вместо питьевой воды из колодца неожиданно потекла нефть. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Сумской области в Facebook.

"15 декабря в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило срочное обращение из с. Качановка Ахтырского района. Граждане сообщили, что из колодца по ул. Дегтяренко вместо питьевой воды течет нефть. На место происшествия был направлен госинспектор по охране окружающей среды", - говорится в публикации.

Госинспектор подтвердил факт того, что из колодца льется вязкая жидкость темного цвета с характерным запахом нефти. Госэкоинспекция устанавливает причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации.