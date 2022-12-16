Зеленский готов подраться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти на поединок с главой РФ Владимиром Путиным.

"Настоящий мужчина, если он хочет кому-то что-то сказать, или, например, дать по морде, он сам это делает, а не отправляет посредников. Вот если бы ко мне обратились, я бы посредников не искал", - отметил Зеленский, прокомментировав таким образом то, что российский президент пытается передавать ему месседжи через посредников, например, главу Франции Эммануэля Макрона.

На вопрос, готов ли он вступить в физическое "единоборство" с Путиным, Зеленский ответил: "Всегда готов. Хоть завтра...".