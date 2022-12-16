Иран обогатил уран до рекордного уровня

Иран увеличил темпы обогащения урана до максимально высокого показателя за всю историю страны, сообщил глава Организации по атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами.

"Сегодня мощность обогащения урана в Иране достигла самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности страны", - цитирует его агентство Tasnim.

Эслами уточнил, что предыдущие показатели теперь превышены более чем вдвое.