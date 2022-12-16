Украинская разведка: Россия получила новую партию иранских «шахедов»

Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана, заявили в украинской военной разведке.

«Это новая партия. Мы не комментируем сейчас количество», — сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов украинским СМИ.

При этом он отметил, что во время пятничной массированной атаки дроны Shahed не использовались.