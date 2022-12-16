Украинская разведка: Россия получила новую партию иранских «шахедов»
Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана, заявили в украинской военной разведке.
«Это новая партия. Мы не комментируем сейчас количество», — сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов украинским СМИ.
При этом он отметил, что во время пятничной массированной атаки дроны Shahed не использовались.
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