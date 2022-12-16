Глава ЦРУ обеспокоен сближением России и Ирана

Главу ЦРУ Уильяма Бернса из всего происходящего на Ближнем Востоке и из всех последствий российского нападения на Украину сильнее всего беспокоит все более тесный альянс России и Ирана. Об этом он заявил в интервью телеканалу PBS.

«Я очень обеспокоен. Исторически между Россией и Ираном есть недоверие, но теперь они нужны друг другу. Сейчас формируются зачатки полноценного партнерства в сфере безопасности между Москвой и Тегераном. Иранцы поставляют русским беспилотники, которые убивают украинских граждан прямо сейчас. А Россия изучает способы оказания технической помощи Ирану. Это представляет собой реальную угрозу для тех, кто находится рядом с Исламской Республикой, для многих наших друзей и союзников в регионе», — заявил Бернс.

В то же время The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что Иран поможет России построить завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что завод построят в Татарстане. Иранская сторона примет участие в его проектировании и будет осуществлять технический надзор за строительством. Тегеран должен получить за это от Москвы примерно один миллиард долларов.