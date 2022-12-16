Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 21:34

Уже шестой день азербайджанские экоактивисты протестуют против незаконной эксплуатации золоторудных и медно-молибденовых месторождений на подконтрольных российским миротворцам участках дороги Лачин - Ханкенди вблизи города Шуша. Как сообщалось, российские миротворцы не дали соответствующим государственным структурам Азербайджана возможность попасть в Агдеринский район, чтобы на месте проанализировать ситуацию на месторождениях «Демирли» и «Гызылбулаг». Согласно армянским источникам, азербайджанская сторона отказывается вести с сепаратистским режимом в Ханкенди какие-либо переговоры относительно этих месторождений.

Напомним в этой связи, что в 1997 году между правительством Азербайджана и компанией R.V. Investment, зарегистрированной в американском штате Делавэр, была создана совместная компания, в которой азербайджанской стороне принадлежали 51 процент, а R.V. Investment, соответственно, – 49 процентов. С начала 2000-х годов управление ею было передано зарегистрированной в Великобритании горнодобывающей компании Anglo Asian Mining, владельцем которой является американский бизнесмен Мохаммад Реза Вазири, которому принадлежат около 30 процентов акций Anglo Asian Mining. Родившийся в Иране Вазири был в свое время главным советником шаха Реза Пехлеви по международным отношениям. После исламской революции переехал в США, в конце 90-х годов начал инвестировать в экономику Азербайджана. Следует отметить, что Вазири имеет влиятельные связи с представителями американской политической и деловой элиты. Anglo Asian Mining приобрела право на разработку месторождения «Веджнали» в Зангиланском районе. Помимо работ на месторождениях «Демирли» и «Гызылбулаг» компания также занимается добычей золота на месторождениях в Кедабеке и Дашкесане.

В 1997 году, подписывая с правительством Азербайджана соглашение об эксплуатации месторождений золота и других полезных ископаемых, Реза Вазири заявил о намерении включить в сделку также месторождения «Демирли», «Гызылбулаг» и «Веджнали» - довольно рискованный по тем временам шаг, учитывая, что эти прииски находились на оккупированных Арменией азербайджанских территориях. Но бизнесмена это не остановило. «При заключении сделки в 1997 году я настаивал на том, чтобы в контракт были включены также три рудника на оккупированных территориях, - рассказал Вазири. – Меня отговаривали от этого решения. Но я убеждал оппонентов, что наш контракт рассчитан на 20-30 лет, а за это время Азербайджан обязательно вернет свои территории». Осенью 2020 года, после победы в 44-дневной войне, Азербайджан восстановил контроль над золотоносным месторождением «Веджнали», расположенном в Зангиланском районе на границе с Арменией. В результате компания Anglo Asian Mining получила в 2021 году возможность начать там работы и провела ряд исследований. «Когда война с Арменией закончилась, правительство Азербайджана передало нам рудник «Веджнали», - говорил тогда Вазири в одном из интервью. - Я лично поехал туда, впечатления самые положительные, и у нас есть большие надежды, что уже во второй половине 2021 года мы начнем эксплуатацию рудника». И хотя после окончания войны месторождения «Демирли» и «Гызылбулаг» оставались на территориях, находящихся под временным контролем российских миротворцев, насосные станции, перекачивающие в месторождения воду для промывки добытой руды, находились уже под контролем Азербайджана.

Но, как выяснилось, в период оккупации армяне подписали с компанией Base Metals незаконный контракт на разработку месторождений «Гызылбулаг» и «Демирли». Сообщается, что от полученных только до 2019 года доходов компания Base Metals выплатила в бюджет сепаратистского режима в Карабахе около 39 миллионов долларов налогов. Нетрудно подсчитать, что доходы компании гражданина России Валерия Межлумяна, входящей в состав холдинга Vallex Group, исчисляются сотнями миллионов долларов. По окончании войны, осенью 2020 года, Vallex Group заявила о вынужденной приостановке добычи на месторождениях «Гызылбулаг» и «Демирли», поскольку надзор над насосными станциями, нагнетающими воду для промывки руды, вернулся под контроль азербайджанской армии. Однако позднее эксплуатация месторождений была возобновлена, и добытая руда, по-видимому, перевозилась в Армению через Лачин. Ильхам Халилов, финансовый директор Anglo Asian Mining Company, сообщил журналистам, что компания намерена обратиться в международный суд с иском о незаконной эксплуатации месторождений «Демирли» и «Гызылбулаг». «Пока еще не определено, будет ли этот иск подан правительством Азербайджана или непосредственно компанией Anglo Asian Mining, - уточнил Халилов. - При этом нам еще предстоит уточнить размер причиненного ущерба. Но для этого нам надо попасть на рудники и провести ряд исследований. Чего без разрешения российских миротворцев мы сделать не можем».

Создается впечатление, что руководство сепаратистского режима в Карабахе прекрасно понимает, чем для него чреваты итоги мониторинга, который намерены провести представители соответствующих госструктур Азербайджана. Ведь в результате аудита могут быть собраны доказательства незаконной эксплуатации месторождений, которые в дальнейшем будут использованы в судебном процессе против компании Base Metals. Правительство Азербайджана уже готовится подать иск в международный суд против российской компании Geo Pro Mining, которая в годы оккупации проводила незаконную добычу на азербайджанской части месторождения Зод в Кельбаджаре и продала на внешнем рынке тонны золота. Таким образом, российские компании, которые годами незаконно эксплуатировали в Карабахе и Кельбаджаре месторождения золота и других полезных ископаемых, фактически столкнулись с британской компанией, имеющей легальную лицензию на эксплуатацию этих месторождений. Азербайджанское государство требует, чтобы этой компании был предоставлен доступ к производственным площадкам, находящимся в настоящее время под контролем российских миротворцев, тогда как сами миротворцы и незаконный армянский режим в Ханкенди всячески пытаются этому воспрепятствовать. Отметим, что одним из основных акционеров Anglo Asian Mining, среди директоров которой фигурирует, в частности, бывший министр промышленности и энергетики Великобритании Тим Эггар, является зарегистрированная в Великобритании компания LIMELIGHT DEVELOPMENTS LIMITED.