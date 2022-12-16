В словах российского журналиста «жечь» украинских детей не нашли состава преступления
Следственный комитет РФ не усмотрел состава преступления в высказываниях российского журналиста Антона Красовского, призывавшего «топить» и «жечь» детей в Украине. Об этом сказано в ответе ведомства на запрос адвоката и депутата Мосгордумы Евгения Ступина, пишет Meduza.
«Сообщаю, что в поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по Москве, не содержится», – говорится в документе, который опубликовал Ступин.
Там же отмечается, что обращение депутата перенаправлено в управление МВД по Москве «в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий».
«То есть, не разжигал он вражды и розни своими призывами! Видимо, сбываются худшие предположения, что госпропагандиста решили «отмазать», — отметил Ступин в публикации в телеграм-канале.
В конце октября в эфире авторской программы на RT Красовский призвал топить и сжигать украинских детей, которые считают Россию оккупантом. Его собеседник в этой программе писатель-фантаст Сергей Лукьяненко назвал подход Красовского «экстремизмом». После этого глава RT Маргарита Симоньян заявляла о прекращении работы канала с Красовским. После увольнения Красовского с RT глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания ведущего.