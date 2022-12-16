В словах российского журналиста «жечь» украинских детей не нашли состава преступления

Следственный комитет РФ не усмотрел состава преступления в высказываниях российского журналиста Антона Красовского, призывавшего «топить» и «жечь» детей в Украине. Об этом сказано в ответе ведомства на запрос адвоката и депутата Мосгордумы Евгения Ступина, пишет Meduza.

«Сообщаю, что в поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по Москве, не содержится», – говорится в документе, который опубликовал Ступин.