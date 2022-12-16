Высокие цены на энергоносители, сокращение запасов оружия и замедление экономики подпитывают разговоры о том, что некоторые союзники Украины могут надавить на страну, чтобы Киев хотя бы начал диалог с Россией, говорится в материале.

Западные политики и дипломаты считают, что переговоров между Россией и Украиной может не быть еще несколько месяцев или лет, а российско-украинская война рискует превратиться в замороженный конфликт, пишет Politico.

На самом деле, отмечают журналисты, Украина и Россия, похоже, движутся к потенциальному тупику. Ни одна из сторон не видит преимущества в том, чтобы начинать переговоры на завершающей стадии военной операции.

Президент России Владимир Путин слишком глубоко увяз в войне, чтобы изменить курс. Украина же может продолжать борьбу, благодаря стабильным поставкам западного оружия и мотивированности военных. Но ни у одной из сторон пока нет ресурсов для быстрой победы, отмечает издание.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Андреа Кендалл-Тейлор считает, что даже смена власти в РФ может не стать тем фактором, который позволит прекратить войну. «Я не думаю, что война может закончиться с Путиным. Печальная реальность такова, что существует большая вероятность того, что даже пришедшему на смену Путину лидеру будет трудно вывести Россию из войны», - отмечает эксперт.

Некоторые европейские политики считают, что подтолкнуть Россию к мирным переговорам могут народные бунты на фоне ухудшающейся под давлением санкций экономики и международной изоляции РФ.

Еще одним ключевым фактором, определяющим ход войны и возможные будущие переговоры, является оружие. Украина в значительной степени зависит от западного, в том числе, американского, оружия. И ее военные планы связаны с готовностью Белого дома продолжать оказывать оборонную помощь.

В долгосрочной перспективе переговоры состоятся – то ли когда обе стороны будут истощены спустя несколько лет, то ли раньше, если линия фронта неожиданно изменится, отмечается в материале.