Немецкий ученый отреагировал на антиазербайджанскую статью в Spiegel

В статье немецкого издания азербайджанское правительство обвиняется «в блокировании единственного пути снабжения армян в нагорно-карабахский эксклав», автор статьи оскорбительно отзывается об азербайджанских активистах. Гесс обвинил автора статьи и в целом редакцию журнала Spiegel в том, что они, искажая факты, ставят под угрозу нейтралитет.

Немецкий ученый Михаэль Рейнхард Гесс отреагировал на статью в журнале Spiegel под названием «Напряженность на Южном Кавказе. Азербайджан изолирует Нагорный Карабах ». Гесс направил в редакцию журнала письмо протеста и опубликовал его на своей странице в Facebook.

Немецкий ученый указывает, что конфликт вокруг Карабаха начался из-за территориальных претензий Армении к Азербайджану. Организация Объединенных Наций, в том числе в известных резолюциях Совета безопасности от 1993 года, и другие международные организации неоднократно и однозначно заявляли, что Карабах является территорией Азербайджана.

Гесс пишет, что «автор статьи Анн-Дорит Бой, упоминая «Нагорный Карабах», без каких-либо оснований говорит о «государстве с урезанной территорией» и «эксклаве». По крайней мере, первые два термина, по его словам, ставят под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и являются продуктом фантазии автора о «существовании никогда не существовавшего государственного образования». Даже Армения не признала сепаратистское образование, которое Анн-Дорит Бой называет «правительством де-факто». Ни одно государство этого не сделало, а это, в свою очередь, обуславливает отказ от использования термина «эксклав».

Автор явно антиазербайджанской и проармянской статьи не использует официальные азербайджанские топонимы, выдумывает наличие «эксклава» на территории Азербайджана и говорит о «непризнанной структуре».

По мнению Гесса, выявленные им в статье терминологические и аргументативные недостатки и сбивающие с толку неясности являются одной из причин одностороннего и неадекватного восприятия конфликта в международном мире в целом: «Поскольку одни и те же ошибки систематически повторяются в Spiegel в течение многих лет, я вижу, что нейтралитет Spiegel и его позиция, которая должна основываться на фактах, в настоящей статье находятся под угрозой».

Михаэль Гесс является автором ряда книг по истории Карабахского региона Азербайджана. «Наследие Шуши» является третьей книгой, написанной Михаэлем Рейнхардом Гессом о территориальных претензиях Армении к Азербайджану. Книга «Танки в раю. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт», отражающая объективную позицию Азербайджана, была издана в 2016 году в Берлине на немецком языке, а книга «Открытие истории Азербайджана. Карабах с XIII века до 1920 года» - в 2020 году в Мюнхене на английском языке.