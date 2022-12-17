Журнал Science назвал наибольший научный прорыв года

Отмечается, что это был триумфальный год для телескопа Уэбба. «Космическая обсерватория стоимостью $10 млрд на каждом шагу превосходила ожидания – настолько, что критики быстро забыли о годах задержек и огромных переменах», — говорится в пресс-релизе.

Редакция Science выбрала космический телескоп Уэбба из других претендентов, среди которых также была миссия NASA по отклонению астероидов DART. Журнал похвалил изобретение за то, что оно позволило исследователям раскрыть «непостижимое прошлое Вселенной в потрясающих, беспрецедентных деталях».

«В течение нескольких дней после того, как телескоп был запущен в эксплуатацию в конце июня 2022 года, исследователи начали открывать тысячи новых галактик, более далеких и древних, чем какие-либо ранее задокументированные – некоторые из них, возможно, более чем на 150 млн лет старше, чем самые старые… Более того, телескоп способен собирать достаточно света от астрономических объектов – от новорожденных звезд до экзопланет, чтобы обнаружить, из чего они сделаны и как они двигаются в пространстве», — отметили в Science.