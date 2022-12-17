Скончался азербайджанский актер театра и кино Садиг Ахмедов, сообщили местные СМИ.

Актеру было 62 года. Садиг Ахмедов родился 5 февраля 1960 года. В 1978-1982 годах проходил обучение на курсе Мехти Мамедова в Институте искусств (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

В разные годы работал в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, театре "Ибрус". Снимался в фильмах и сериалах.