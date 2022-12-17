Российский эксперт предлагает нанести по Баку ракетные удары видео
Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, комментируя продолжающуюся несколько дней акцию азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин - Ханкенди, призвал к «ракетным ударам по Баку». По его словам, Азербайджан пытается изменить статус Лачинского коридора и взять его под контроль, используя текущую ситуацию (то есть войну, которую Россия ведет в Украине). На что Москва, как предлагает Александров, должна в ответ нанести ракетные удары по нефтяной промышленности и энергетической инфраструктуре Баку.
«Если мы разбомбим их нефтяную отрасль, они не смогут продавать нефть на Запад. Это сильно повысит цены на данный ресурс», - заявил, в частности, он.
Самое поразительное, что Александров, эксперт одного из ведущих научных центров России, предлагает атаковать гражданскую инфраструктуру Азербайджана, который всего лишь хочет восстановить суверенитет над своей территорией, не в социальных сетях и даже не в чате для домохозяек или любителей подледного лова рыбы, а в прямом эфире Общественного телевидения России!
Украинский журналист Денис Казанский прокомментировал выступление Александрова на своем YouTube-канале, оценив его взгляды как очередное проявление политики России, основанной на ненависти и агрессии по отношению к своим соседям.
«То, что предлагает этот «эксперт», можно воспринять как некую форму нервно-психологического обострения, сопровождающегося выплеском агрессии, поскольку в корне противоречит отношениям, существующим между Москвой и Азербайджаном, - сказал Казанский. – Это совершенно не слыхано, чтобы сотрудник одного из ведущих научных центров государства, подписавшего с Азербайджаном декларацию о союзнических отношениях, призывал к ракетным ударам по её гражданской инфраструктуре».
По словам Казанского, неясно, выступал ли Михаил Александров от своего имени, от имени «кузницы кадров российской дипломатии» - Московского государственного института международных отношений (МГИМО), где он является ведущим экспертом Центра военно-политических исследований, или от имени определенных политических кругов Российской Федерации.
Если призыв этого человека к открытой агрессии против Азербайджана является его собственной позицией, то, по мнению украинского журналиста, российские власти обязаны принять жесткие меры против Александрова, ибо призывы подобного рода подрывают содержание документа о союзнических отношениях между Азербайджаном и Россией, подписанного президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Также и руководство МГИМО не может оставаться в стороне от скандального заявления своего сотрудника и обязано его прокомментировать. Поскольку данное российское высшее учебное заведение тесно сотрудничает с Азербайджаном, и поддерживать прежний уровень деловых и профессиональных отношений без прояснения ситуации и наказания виновника, спровоцировавшего эту неприемлемую, скандальную ситуацию, будет крайне сложно.
«В случае, если это не произойдет, - сказал Денис Казанский, - то руководство Азербайджана совершенно справедливо может сделать вывод, что заявление Александрова, ставящее под сомнение содержание декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Россией, отражает позицию политических кругов России».