Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, комментируя продолжающуюся несколько дней акцию азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин - Ханкенди, призвал к «ракетным ударам по Баку». По его словам, Азербайджан пытается изменить статус Лачинского коридора и взять его под контроль, используя текущую ситуацию (то есть войну, которую Россия ведет в Украине). На что Москва, как предлагает Александров, должна в ответ нанести ракетные удары по нефтяной промышленности и энергетической инфраструктуре Баку.

«Если мы разбомбим их нефтяную отрасль, они не смогут продавать нефть на Запад. Это сильно повысит цены на данный ресурс», - заявил, в частности, он.

Самое поразительное, что Александров, эксперт одного из ведущих научных центров России, предлагает атаковать гражданскую инфраструктуру Азербайджана, который всего лишь хочет восстановить суверенитет над своей территорией, не в социальных сетях и даже не в чате для домохозяек или любителей подледного лова рыбы, а в прямом эфире Общественного телевидения России!

Украинский журналист Денис Казанский прокомментировал выступление Александрова на своем YouTube-канале, оценив его взгляды как очередное проявление политики России, основанной на ненависти и агрессии по отношению к своим соседям.

«То, что предлагает этот «эксперт», можно воспринять как некую форму нервно-психологического обострения, сопровождающегося выплеском агрессии, поскольку в корне противоречит отношениям, существующим между Москвой и Азербайджаном, - сказал Казанский. – Это совершенно не слыхано, чтобы сотрудник одного из ведущих научных центров государства, подписавшего с Азербайджаном декларацию о союзнических отношениях, призывал к ракетным ударам по её гражданской инфраструктуре».