Американская газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого попытались установить, как получилось, что российское вторжение в Украину пошло не по плану президента РФ Владимира Путина. Журналисты изучали перехваты телефонных разговоров, говорили с источниками в западных и украинских службах безопасности, в России.

В частности, США в ходе войны узнали, что российский генерал Валерий Герасимов собирается приехать на линию фронта, однако из боязни, что его убийство спровоцирует конфликт между Россией и США, не стали делиться этой информацией с ВСУ. Украинцы, тем не менее, узнали о планировавшейся поездке Герасимова. Вашингтон пошел на беспрецедентный шаг и попросил ВСУ не совершать удара по Герасимову, когда тот приедет. Но в ВСУ ответили, что атака уже запущена. Ударом по российским позициям были убиты несколько десятков солдат, но Герасимова среди них не было. После этого российские военачальники сократили свои визиты на фронт.

Российские солдаты, попавшие в госпитали, рассказывали журналистам, что их посылали на поле боя без достаточных запасов еды. Они также вспомнили, как наблюдали за гибелью своих взводов.

У погибших российских военных находили, в частности, карту 1960-х годов и распечатку из Википедии о том, как обращаться со снайперской винтовкой. В разговоре один из них сказал, что перед боем его не обучили пользоваться оружием.

Высокопоставленный российский чиновник в ноябре сказал директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что Россия не остановится, сколько бы ее солдат ни погибли в войне. Представитель одной из стран НАТО сказал, что Москва готова к потере убитыми или ранеными около 300 тыс. военных.

Через несколько дней после вторжения Владимир Путин встречался с израильским премьером Нафтали Беннетом и сказал ему, что украинцы "оказались сильнее, чем ему говорили". "Но мы большая страна, и у нас есть терпение", - добавил Путин, сообщает американское издание.