Бывший российский миллиардер умер во Франции

Телеграм-каналу стало известно, что 9 декабря Зеленов был в гостях в Антибе на ужине у друзей. Уже за полночь он вышел из гостей, на лестнице ему резко стало плохо. Дмитрий упал через перила, ударившись головой плашмя. Скорая приехала через пять минут и увезла Зеленова в реанимацию. Утром 10 декабря полицейские сообщили друзьям Дмитрия, что он скончался, не приходя в сознание.

Известно, что незадолго до смерти Зеленову делали операцию на сосуды: были проблемы с сердцем.

Дмитрий Зеленов был совладельцем ГК «Дон-Строй» — одного из самых крупных московских застройщиков конца 90-х — начала 2000-х. Компания первой начала строить в Москве элитные и высотные жилые комплексы. Несколько лет Зеленов входил в список российских миллиардеров Forbes, но после финансового кризиса 2008 года был вынужден с партнером отдать компанию за долги.