Спикер Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана Нурланбек Шакиев сделал замечание министру природных ресурсов и экологии Динаре Кутмановой за то, что она стала докладывать о борьбе со смогом на русском языке, сообщило агентство «АКИpress».

В Кыргызстане киргизский язык является государственным, русский — официальным.

На видеозаписи заседания в начале выступления Кутманова попросила разрешения говорить на русском, после чего начала доклад. Тогда Шакиев спросил: «Кто вам разрешил докладывать не на госязыке?». «Попросила разрешения у депутатов, у спикера», — ответила она. «Когда? Я только слышу об этом», — сказал он.

Спикер напомнил Кутмановой о правилах докладывать на государственном языке и попросил ее продолжать на нем. Министр согласилась и перешла на киргизский.