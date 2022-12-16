Зидан и Бензема отказали Макрону
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема отклонил приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить финал чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает ESPN.
Согласно информации, у Бензема была возможность отправиться в Доху вместе с Макроном на президентском самолете, но он, как и Лоран Блан, Зинедин Зидан и Мишель Платини, отклонил это предложение.
Бензема получил травму перед самым началом турнира и не смог принять участие в Катаре.
В пятницу Бензема опубликовал в соцсетях фотографию со словами «Мне это не интересно», что, возможно, относится к приглашению. Источник сообщил ESPN, что Бензема «полностью поддерживает команду и хочет, чтобы они выиграли этот титул, который в некотором роде будет принадлежать ему».
Финальный матч между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря.