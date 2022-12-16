Заявления Зеленского разозлили Мурадова

Слова президента Украины Владимира Зеленского об отводе российских войск до границ 1991 года придают России решимости о том, чтобы довести « спецоперацию» до победы. Об этом сообщил так называемый «постпред Крыма при президенте РФ» Георгий Мурадов, пишут российские СМИ.

«Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся», — негодует Мурадов.

По его словам, ведение сегодня переговоров с Украиной является бессмысленным.

В интервью журналу Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом завершить войну является отведение войск РФ к границам 1991 года.