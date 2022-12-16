В Иране арестовали звезду получившего «Оскар» фильма
В Иране арестовали актрису Таране Алидости, сыгравшую в фильме «Коммивояжер», который в 2017 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», из-за поддержки протестного движения, сообщает Tasnim со ссылкой на информированный источник.
«Таране Алидости была арестована за ее действия по распространению ложных и искаженных материалов, разжиганию хаоса и поддержке антииранских движений», — сказал источник агентства.
В прокуратуру Тегерана в последние недели вызывали ряд знаменитостей в связи с публикацией «неподтвержденных комментариев о недавних событиях, а также публикацией подстрекательских материалов в поддержку предыдущих уличных беспорядков». Некоторые из них также были арестованы решением суда, отмечает агентство.
Алидости выступала в поддержку протестующих. В ноябре она опубликовала в своем Instagram фотографию без хиджаба. В руках у нее была табличка с надписью «Женщина, жизнь, свобода» на курдском языке, что было одним из лозунгов демонстрантов.