В Иране арестовали звезду получившего «Оскар» фильма

В Иране арестовали актрису Таране Алидости, сыгравшую в фильме «Коммивояжер», который в 2017 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», из-за поддержки протестного движения, сообщает Tasnim со ссылкой на информированный источник.

«Таране Алидости была арестована за ее действия по распространению ложных и искаженных материалов, разжиганию хаоса и поддержке антииранских движений», — сказал источник агентства.