В иранской тюрьме вспыхнул мятеж: есть жертвы

Во время беспорядков в тюрьме Кередж на северо-западе от столицы Ирана Тегерана погиб один заключенный, многие получили ранения.

Как сообщает IRNA, главный прокурор провинции Альборз Хусейн Фазли Херикенди выступил с заявлением в связи с произошедшим. По его словам, между осужденными за наркотики заключенными произошли столкновения, которые прекратились после вмешательства сил безопасности. Двое задержанных в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Базирующаяся в Норвегии Иранская организация по правам человека заявила, что заключенные устроили беспорядки после того, как администрация тюрьмы перевела приговоренного к смертной казни в другую камеру для исполнения приговора.