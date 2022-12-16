«Византийская игра престолов»: Эрдоган впервые прокомментировал приговор Имамоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в городе Мардин впервые высказался в связи с приговором суда мэру Стамбула Экрему Имамоглу, заявив о попытках оппозиции навязать «византийскую игру престолов», передает телеканал NTV.

«Когда мы смотрим на то, что было сказано и написано после оглашения решения суда, мы одновременно смеемся и грустим. Нам грустно, когда мы видим попытки навязать нам свои внутренние раздоры и свою византийскую игру престолов», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, разгоревшиеся в стране споры связаны не с властью, президентом или народом, а с приговором в отношении конкретного человека. Он отметил, что решение по делу стамбульского мэра вынес только суд первой инстанции, разбирательство продолжается.

«Было много решений суда, которые мы критиковали и критиковали самым жестким образом. Но это никому не дает права оскорблять судей и не признавать решение суда. Никто не может подвергнуть сомнению нашу приверженность демократии», — сказал Эрдоган.

Стамбульский суд 14 декабря приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к двум годам, семи месяцам и пятнадцати дням лишения свободы за оскорбление представителей Центризбиркома. Однако позднее прокуратура обжаловала решение.