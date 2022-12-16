Из-за слов экс-премьера Греции посол России покинул съезд
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул партийный съезд Сербской социалистической партии (СПС) после видеовыступления бывшего премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, сообщили российские СМИ.
Согласно инофрмации, съезд СПС состоялся в субботу. По словам Боцан-Харченко, Ципрас позволил себе «абсолютно беспочвенные, лживые обвинения в адрес России» и оскорбил РФ.
Российский дипломат выразил сожаление, что не смог послушать выступление на съезде президента Сербии Александара Вучича.