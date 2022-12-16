ЦРУ: Китай обеспокоен поражениями России в Украине

"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин...", - отметил Бернс.

По его словам, было интересно наблюдать за реакцией руководства Китая на войну в Украине, потому что за несколько недель до полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином на зимних Олимпийских играх в Пекине и они объявили о "безграничной дружбе".

"Но выяснилось, что в этом партнерстве действительно есть некоторые границы, по крайней мере, в том, что касается нежелания председателя Си оказывать военную помощь Путину, о которой он просил в ходе войны в Украине", - добавил Бернс.