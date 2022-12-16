Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 03:36

В последние годы вопрос обеспечения энергетической безопасности стал для стран Евросоюза наиболее важным и в то же время трудноразрешимым. Потеряв в лице России основного поставщика природного сырья, в Брюсселе целенаправленно ищут новые источники энергоресурсов. И вот тут на помощь европейцам вновь приходит Азербайджан.

В самый разгар обострения отношений ЕС - Россия, который сопровождался беспрецедентным ростом цен на энергоносители, в том числе на природный газ, на европейский рынок по Южному газовому коридору начали поступать первые кубометры азербайджанского «голубого топлива». Следует признать, что лучшее время для таких поставок найти было невозможно. Некоторые европейские СМИ даже писали в этой связи о «везучести» президента Ильхама Алиева, которому в крупномасштабных проектах, как правило, сопутствует удача. Хотя было понятно, что дело тут вовсе не в «удачном расположении звезд» - сказались аналитический подход, кропотливый труд и сложные расчеты, которыми занимается нефтегазовая команда главы государства. Как известно, проект ЮКГ изначально выглядел так технически сложно и экономически затратно, что далеко не все хотели за него браться. Но веские доводы президента Азербайджана, а главное, его последовательность и принципиальность в отношении взятых обязательств сломали в итоге все препоны, в том числе политические. В результате скоро год, как ряд стран ЕС получает в рамках проекта ЮКГ азербайджанский газ. Спрос на него настолько вырос, что сегодня за азербайджанским «голубым топливом» буквально выстроилась очередь из представителей европейских государств. Только 16 декабря между Госнефтекомпанией Азербайджана SOCAR и румынским концерном Romgaz S.A. был подписан договор о поставках с 1 января 2023 года газа из Азербайджана в Румынию. А список желающих тем временем продолжает расти.

Очередным подтверждением стало подписание в минувшую субботу, 17 декабря, в Бухаресте «Соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и поставки «зеленой энергии». Подписи под ним поставили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В церемонии подписания приняли участие также президент Румынии Клаус Йоханнис и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Любопытно, что в Бухаресте Грузия выступила уже не в роли страны-транзитера азербайджанских нефти и газа, а позиционировала себя вместе с Азербайджаном как самостоятельный экспортер зеленой энергии. Но если для Грузии, вырабатывающей электроэнергию, в основном, на своих гидроэлектростанциях, экспорт зеленой энергии не будет связан с необходимостью резко увеличивать генерирующие мощности, то в Азербайджане ситуация несколько иная. У нас доля вырабатываемой зеленой энергии не составляет даже пятой части от общих генерирующих мощностей. Да, Азербайджан, несомненно, располагает ресурсами для экспорта дополнительных объемов электроэнергии. Но откуда взять столько зеленой энергии? Как выяснилось, у президента Алиева ответ на этот вопрос был готов. «Сегодня мы начинаем строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу, - отметил глава государства перед подписанием соглашения в Бухаресте. - Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном, энергии возобновляемой. И если нынешний объем её выработки оставляет желать лучшего, то потенциал зеленой энергии Азербайджана составляет более 27 ГВт ветро- и солнечной энергии на суше и 157 ГВт энергии морского ветра, которую мы будем получать в азербайджанском секторе Каспия. И уже ведется конкретная работа по трансформации этого потенциала в реальность».

Таким образом, совместно с одним из стратегических инвесторов Азербайджана (по каким-то причинам Ильхам Алиев не назвал этого инвестора), а также компаний, которые будут задействованы в реализации проекта, в Азербайджане к 2027 году планируется производить 3 ГВт ветро- и 1 ГВт солнечной энергии, 80 процентов которых будут экспортироваться. А уже к 2037 году планируется создать дополнительные мощности не менее 6 ГВт, что также вполне реально. По поступившей информации, только одна (пока безымянная) глобальная энергетическая компания планирует инвестировать в производство в стране 10 ГВт зеленой энергии. А несколько дней назад Министерство энергетики Азербайджана подписало рамочное соглашение с еще одной глобальной энергетической компанией, планирующей вложить средства для производства в стране до 12 ГВт ветро- и солнечной энергии.