Шойгу приехал в Украину
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне проведения «спецоперации» в Украине, сообщило российское оборонное ведомство.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи специальной военной операции на Украине», - говорится в сообщении.
Согласно ведомству, Шойгу также заслушал доклад командующего группировкой генерала Сергея Суровикина.